Trieste, auto si ribalta sul raccordo autostradale R 13

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Opicina sono intervenuti alle 11.30 del 31 Gennaio, per un incidente sul raccordo autostradale R13, 200 metri prima della galleria di Prosecco in direzione Trieste. Un’autovettura, per cause i corso di accertamento, si è ribaltata finendo la propria corsa sul fianco. A bordo del mezzo una persona trasportata all’ospedale dal personale sanitario. Sul posto anche la Polizia stradale e il personale Anas.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=77506