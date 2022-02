Turismo. Lombardia. Nuovo piano 2022, al centro Bergamo-Brescia e Olimpiadi

(DIRE) Milano, 1 Feb. – La giunta regionale ha approvato, su proposta dell’assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda Lara Magoni, il ‘Piano annuale della promozione turistica e dell’attrattività 2022’. Tra i principali obiettivi del piano la pianificazione della programmazione strategica per il prossimo triennio, la riqualificazione delle strutture ricettive, la riorganizzazione dell’offerta turistica, la valorizzazione e innovazione dei prodotti turistici, il sostegno alla competività delle imprese grazie ai fondi comunitari del ciclo 2021-2027. “Abbiamo davanti a noi- commenta Magoni- due appuntamenti importanti come Bergamo e Brescia Capitale italiana della cultura 2023 e le Olimpiadi invernali nel 2026” in vista dei quli “dovremo farci trovare pronti, offrendo ai visitatori una Lombardia fortemente attrattiva, con strutture di alto livello, competenza del personale e servizi efficienti”. Gli interventi previsti nel piano annuale 2022 sono complementari a quanto previsto per l’attuazione delle politiche nazionali di ripresa afferenti al Pnrr, a regia ministeriale, con i quali si intende innalzare la capacità competitiva delle imprese e promuovere la sostenibilità ambientale, l’innovazione e la digitalizzazione dei servizi turistici. “Il mio impegno- conclude l’assessora- sarà concentrato nel rafforzamento del posizionamento della destinazione Lombardia sui mercati nazionali e internazionali per il recupero dei flussi turistici di medio e lungo raggio”. (Mao/ Dire) 15:20 01-02-22