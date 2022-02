Vescovi (Lega): “A Gennaio 2029 i cittadini dovranno poter eleggere direttamente il proprio Presidente. Dal 2020 è pronto un mio Disegno di Legge sul tema” 

“Occorre che, da oggi, in poi si lavori affinchè, nel 2029, siano direttamente i cittadini italiani a scegliersi il Capo dello Stato-afferma il Senatore Manuel Vescovi della Lega.” “Da più parti, in questi giorni-prosegue il Senatore-ho sentito affermare vari esponenti politici che si debba andare in questa direzione e quindi mi fa piacere ricordare che, nel luglio del 2020, ho depositato un Disegno di Legge Costituzionale che prevede, tra le altre cose, proprio la possibilità che si concretizzi tale ipotesi; altri punti significativi presenti nel mio documento sono il Federalismo ed una reale semplificazione della burocrazia, quest’ultima una vera e propria piaga per tutti gli italiani.” “Mi auguro, dunque-precisa l’esponente leghista-che ci possa essere un’ampia convergenza su questa mia iniziativa che, ora, è particolarmente attuale.” “A tale scopo-sottolinea il rappresentante della Lega-ho anche costituito un apposito Comitato per sostenere il Disegno di Legge, a cui tutti possono aderire.” “Per ogni eventuale informazione in merito-conclude Manuel Vescovi-chiunque può contattarmi, mandando una mail a: manuel.vescovi@senato.it