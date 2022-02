Cosenza. Sindaco assegna deleghe a sei consiglieri di maggioranza

(DIRE) Reggio Calabria, 2 Feb. – Il sindaco di Cosenza Franz Caruso ha presentato oggi la nuova segretaria generale del Comune, Virginia Milano, nominata dal primo cittadino ed insediatasi ieri. Già segretario generale al Comune di Paola per 5 anni e, prima ancora, a Montalto Uffugo, dove è stata in carica per 7 anni, a partire dal 2010. Sempre oggi il primo cittadino bruzio ha affidato alcune deleghe fuori giunta a 6 consiglieri comunali di maggioranza, nello specifico: Francesco Alimena cui è stata affidata la delega al Cis Centro storico Cosenza, al Contratto di Quartiere Santa Lucia, all’Agenda urbana, questa delega sarà esercitata di concerto con l’Assessore all’Urbanistica, e al coordinamento operativo del Pnrr; Antonietta Cozza cui è stata affidata la delega alla Cultura, Beni archeologici, storici, monumentali, Musei, Biblioteche e Teatri; Caterina Savastano cui è stata affidata la delega alle pari opportunità, politiche dell’infanzia, diritti dei bambini, Educazione, contrasto alle discriminazioni ed equilibrio di genere, politiche migratorie, integrazione, minoranze etniche, interventi a favore delle persone con disabilità (deleghe che saranno esercitate di concerto con l’assessore al welfare); Francesco Turco cui è stata affidata la delega ai Rapporti con le comunità religiose; Raffaele Fuorivia cui stata affidata la delega ai Tributi e riscossione; Aldo Trecroci cui è affidata la delega alla Scuola e istruzione.

