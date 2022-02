(DIRE) Roma, 2 Feb. – “Pur condividendo le misure di apertura contenute nel decreto approvato oggi in cdm, in coscienza non potevamo approvare la discriminazione tra bambini vaccinati e non vaccinati I dati ci dicono, per fortuna, che i contagi scendono quotidianamente e nostro dovere è lavorare con determinazione alle questioni concrete per risolvere i problemi del paese”. Così i ministri della Lega Giancarlo Giorgetti, Massimo Garavaglia ed Erika Stefani. (Pol/ Dire) 20:30 02-02-22