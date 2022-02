Effetto rincari, Potenti (Lega): Aggiornamento prezzari o gare andranno deserte

“Si apprende con preoccupazione il verificarsi di gare semideserte per effetto del mancato aggiornamento dei prezzari. Ad esempio in Toscana, come riportato da IlSole24ore, ‘nel caso dell’appalto Anas di fine dicembre 2021, il lotto 9 da 145 milioni della Grosseto-Siena è stimato sottocosto di almeno il 10% per gli scostamenti dell’ordine del 35% su calcestruzzo, acciaio in barre e carpenteria metallica’. Per gli stessi motivi, inoltre, sono andate deserte le gare della provincia di Lucca per due scuole. Il rincaro delle materie prime ed il mancato adeguamento dei prezzi scoraggia le imprese a partecipare e, di fatto, blocca l’avvio dei cantieri di cui il Paese ha bisogno. Se non si interviene al più presto su questo fronte, le opere non partono e con loro rimane ferma anche l’Italia e la Toscana”. Lo dichiara in una nota Manfredi Potenti, deputato toscano della Lega.