Giappone. Covid, antivirale Shionogi efficace in pazienti con sintomi lievi

(DIRE) Tokyo, 2 Feb. – L’azienda farmaceutica giapponese Shionogi&Co. ha comunicato ufficialmente l’esito della fase finale dei test clinici, avviati a settembre 2021, sul suo nuovo farmaco antivirale contro il Covid-19 che ne hanno confermato l’efficacia nei pazienti con sintomi lievi. Il farmaco, assunto per via orale, è risultato in grado, già dalla quarta assunzione, di ridurre dell’80% la carica virale. Nonostante la maggior parte dei dati provenga da studi condotti durante la diffusione della variante delta, l’azienda ha reso noto i dati di un test separato che, secondo quanto riferito, ha confermato l’efficacia del nuovo farmaco anche contro la variante omicron. I risultati sono stati presentati alla Pharmaceuticals and Medical Devices Agency, l’ente responsabile dello screening dei prodotti farmaceutici. “Alla luce dei dati completi siamo in grado di confermare con certezza l’efficacia del farmaco e la sua sicurezza. Ora il prossimo obiettivo è ottenere una rapida approvazione del trattamento da parte delle autorità competenti”, ha dichiarato l’azienda in un comunicato. (Jief/Dire) 08:57 02-02-22