Moda. Nasce ‘Roma Young Talents’ per rilanciare centralità del settore

Assessore Onorato: città deve tornare Capitale di grandi eventi

(DIRE) Roma, 2 Feb. – La Roma Fashion Week si fa teatro del ‘Roma Young Talents’, un contest per il rilancio della moda ideato e organizzato da CNA di Roma e Daydream Studio, realizzato in collaborazione con Altaroma e con il contributo di Camera di commercio Roma. “Abbiamo ideato questo premio perché crediamo che i giovani talenti debbano essere stimolati- dice all’Agenzia Dire il segretario CNA Roma, Stefano Di Niola – Durante la pandemia abbiamo visto quanto sia importante essere accanto a queste energie creative.

La nostra città deve ripartire da quelli che sono i nostri patrimoni principali: il turismo e la creatività”. “Riteniamo queste iniziative dei piccoli fiori all’occhiello perché sono in grado di mettere in atto la trasversalità che come associazione rappresentiamo- aggiunge la Presidente CNA di Roma, Maria Fermanelli- Ci sentiamo depositari di un’economia reale che è fatta proprio di trasversalità e, visto il contesto, parlerei di capacità di cucire”.

Presente durante la premiazione dei giovani talenti anche l’assessore al Turismo, alla moda, allo sport e ai grandi eventi del Comune, Alessandro Onorato: “Ringrazio la CNA per aver avuto l’intelligenza di ideare un premio dedicato all’eccellenza delle nuove generazioni. Sembra che Roma possa mettere in campo nuove generazioni, internazionali, pronte a mettere in campo cose globali e niente è più globale della moda. È giunta l’ora che Roma riacquisisca una nuova centralità nella moda.

Fare iniziative in occasione della settimana della moda non basta più. Bisogna programmare eventi continui, la città va informata e coinvolta. Roma può e deve tornare la capitale di grandi eventi che era un tempo”. “Ospitare questa nuovo premio durante la settimana della moda- spiega l’Amministratore delegato di Altaroma, Adriano Franchi- è il modo migliore di fare sistema con le istituzioni: con questa premiazione mettiamo in atto una collaborazione preziosa che crea sinergie e unisce le forze”. (Fab/ Dire) 19:38 02-02-22