Reggio Calabria, nasce l’applicazione digitale Movibell. Martino: “Accogliamo con entusiasmo strumenti innovativi”

La rappresentante dell’Esecutivo cittadino ha preso parte insieme al sindaco f.f. Paolo Brunetti alla presentazione della nuova app di Confcommercio

A margine della conferenza stampa della Confcommercio, organizzata nei saloni di Palazzo San Giorgio alla presenza del sindaco facente funzioni Paolo Brunetti, l’assessora alle Attività produttive, Angella Martino, si è detta «entusiasta» nel commentare le peculiarità dell’applicazione digitale “Movibell” presentata, stamane, dall’associazione di categoria.

«Il Comune – ha affermato l’esponente dell’esecutivo – ha patrocinato moralmente un’iniziativa che può aiutare il commercio in un momento molto delicato e difficile per l’economia globale che soffre una contrazione preoccupante degli indici sui consumi. Abbiamo, dunque, accolto con entusiasmo uno strumento innovativo che può rappresentare una risposta valida alle denunce delle diverse categorie commerciali che, da molto tempo, lamentano una pesante crisi di vendite».

«Ma l’applicazione – ha proseguito l’assessora Martino – si inserisce bene anche nel contesto delle iniziative che stiamo mettendo a punto per celebrare i 50 anni dal ritrovamento dei Bronzi di Riace. Possiamo dire che la tempistica è perfetta e strumenti come quelli proposti da Confcommercio oggi potranno sicuramente migliorare la propensione agli acquisti sul territorio, ma saranno molto utili in vista dei tanti arrivi in città per la serie di eventi dedicati ai due grandi guerrieri che risiedono al Museo nazionale».

