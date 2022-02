Scuola. Bianchi: 81% studenti frequenta in presenza

(DIRE) Roma, 2 Feb. – “Ad oggi, con una copertura di quasi il 70% rispetto al totale di alunni e docenti, abbiamo l’81,3% di alunni in presenza, il 92% dei docenti e il 93,5% del personale tecnico- amministrativo. Tra i ragazzi è positivo o in quarantena il il 23,3% dell’infanzia, il 22,5% nella primaria (positivi o in Dad) e il 15,8% per la secondaria (Dad o Ddi)”. Così il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, durante la conferenza stampa sui provvedimenti per la frequenza scolastica e il green pass. “C’è stato un aumento di casi e quarantene nei 10 giorni successivi alla riapertura. Il segno di quanto i nostri ragazzi erano stati esposti nel periodo di mancanza della scuola. I dati di questa settimana ci dicono che siamo arrivati ad un plateau, un mutamento dovuto anche agli interventi che abbiamo realizzato fino ad ora. È stato questo che ci ha spinto a questi interventi”, ha aggiunto Bianchi. (Adi/ Dire) 20:21 02-02-22