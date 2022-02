Scuola. Speranza: Autotesting solo se non scatta DAD

(DIRE) Roma, 2 Feb. – Lo strumento dell’autotesting sarà utilizzato nelle classi in cui non verrà raggiunto il numero dei casi di alunni positivi per cui scatta la dad: “Chi avverte un sintomo può rientrare in classe portando la certificazione di un autotesting negativo, ma questo strumento non verrà utilizzato oltre il limite dei 5 studenti positivi in classe per la scuola Primaria e dei due studenti positivi in classe per la Secondaria”. Lo chiarisce Roberto Speranza, ministro della Salute, a margine della conferenza stampa a Palazzo Chigi sulle nuove misure decise dal Consiglio dei ministri. (Rac/ Dire) 20:35 02-02-22