USA, Giorno della Marmotta: Phil darà una previsione su quanto durerà l’inverno

13:17 – Il 2 Febbraio negli Stati Uniti e in Canada si festeggia il Giorno della Marmotta (Groundhog Day), una particolare tradizione che trae origine dalla Candelora cristiana. Durante questa festività, viene estratta una marmotta dalla sua tana, la quale se non riesce a vedere la sua ombra perché il tempo è nuvoloso, vuol dire che l’inverno finirà presto. Al contrario, se è una bella giornata e la marmotta vede l’ombra, si spaventa e rientra nella tana, dunque l’inverno durerà altre 6 settimane. Tale festività è collocata a metà strada tra il solstizio d’inverno e l’equinozio di primavera, nel tentativo di prevedere l’avvento della primavera. Con il passare degli anni, i “proclami” della marmotta hanno assunto un tono di “finta serietà”, in quanto la meteorologia a lungo raggio ha fatto passi da gigante, prevedendo con accuratezza il tempo futuro. La marmotta di nome Phil è residente a Punxsutawney, in Pennsylvania e farà il suo pronostico verso le 7.20 americane, le 13.20 in Italia, di oggi. Il Giorno della Marmotta è conosciuto in tutto il Mondo grazie al film “Ricomincio da capo (Groundhog Day)” del 1993, in cui il protagonista Phil Connors, interpretato da Bill Murray, ne fa la cronaca, affermando “La domanda fondamentale che dobbiamo farci oggi è se Phil fischierà la fortuna. Ogni anno è la stessa pantomima, il sindaco picchia la porta con il suo bastone, tirano fuori il grosso topo, parlano con lui e il topone risponde“. (cit. NATIONAL GEOGRAPHIC)

SM