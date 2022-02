(DIRE) Roma, 3 Feb. – “Ne parleremo col presidente Draghi. Bisogna trovare miliardi veri, rapidi, da girare ad aziende e famiglie che non riescono a pagare le bollette”. Così Matteo Salvini uscendo dal Mise al termine dell’incontro col ministro Giancarlo Giorgetti. “Me lo sono messo in testa – continua – e siccome sono un testone non mi fermo finché non ci riesco”. (Sor/ Dire) 11:58 03-02-22