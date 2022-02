Calabria. Covid-19: +2.215 positivi rispetto a ieri

Sanita’ – Catanzaro, 03/02/2022

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2.043.115 (+12.445).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 176.029 (+2.215) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 6.940 (78 in reparto, 5 in terapia intensiva, 6.857 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 17.430 (17.225 guariti, 205 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 10.764 (152 in reparto, 7 in terapia intensiva, 10.605 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 32.100 (31.287 guariti, 813 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 2.764 (21 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.743 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 14.379 (14.216 guariti, 163 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 10.016 (137 in reparto, 9 in terapia intensiva, 9.870 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 58.695 (58.116 guariti, 579 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 11.183 (13 in reparto, 0 in terapia intensiva, 11.170 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10.007 (9.864 guariti, 143 deceduti).

Fonte https://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?27011