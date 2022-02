Covid. EMA: il Paxlovid efficace sui pazienti a rischio

(DIRE) Bruxelles, 3 Feb. – “L’utilizzo del farmaco antivirale Paxlovid è consigliato per i pazienti nelle prime fasi dell’infezione da Covid-19 e che possono subire un alto rischio di peggioramento a causa delle loro condizioni di salute”. Lo ha ribadito il capo della strategia vaccinale dell’Ema, Marco Cavaleri, durante la conferenza stampa settimanale dell’Agenzia Europea del Farmaco, dopo che quest’ultima ha raccomandato la messa in commercio dell’antivirale orale contro la Covid-19. “Paxlovid dovrebbe essere somministrato il prima possibile, alla comparsa dei primi sintomi per limitare il rischio di ospedalizzazione o morte in soggetti malati di diabete o obesi”, ha continuato Cavaleri. “Un aspetto da considerare adeguatamente è la possibilità di interrompere altre terapie farmacologiche durante l’assunzione di Paxlovid”, ha suggerito Cavaleri evidenziando l’importanza di consultare il foglio informativo del medicinale per tenere in considerazione possibili controindicazioni quando si usano altri farmaci. (Pis/Dire) 17:06 03-02-22