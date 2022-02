Covid. EMA: Paxlovid non è strumento prevenzione, garantire uso corretto

(DIRE) Roma, 3 Feb. – “È stato approvato nell’Unione Europea il primo antivirale orale Paxlovid per le persone risultate positive e ad alto rischio di contrarre il virus Covid-19 in forma grave. Suddette persone dovrebbero iniziare questo trattamento il prima possibile, dopo aver manifestato i sintomi. Non può essere utilizzato come strumento di prevenzione”. È quanto emerge dalla conferenza stampa periodica dell’Ema sui vaccini e le cure per il Covid-19. Sul Paxlovid, l’Ema ha informato gli operatori sanitari “dell’importanza di garantire un uso corretto di questa nuova terapia quando deve essere co-somministrata con altri medicinali”. L’agenzia europea dei medicinali ricorda infine che “gli anticorpi monoclonali restano importanti per combattere il Covid-19 e che Paxlovid e Veklury (remdesivir) possono essere usati per trattare le infezioni da Omicron”. (Rac/ Dire) 19:02 03-02-22