Covid. Gimbe: nell’ultima settimana +1,3% nuovi casi in Sicilia

(DIRE) Palermo, 3 Feb. – Nella settimana dal 26 Gennaio all’1 Febbraio in Sicilia si è registrata una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi al Covid-19: 5.141 ogni 100.000 abitanti. Lo rileva la Fondazione Gimbe nel suo consueto monitoraggio che segnala anche un aumento dei nuovi casi (+1,3%) rispetto alla settimana precedente. I dati, tuttavia, come segnala la Fondazione in una nota, “risentono di ricalcoli avvenuti nell’ultima settimana”. Sopra soglia di saturazione i posti letto in area medica (38,6%) e in terapia intensiva (16,3%) occupati da pazienti Covid-19. Sul fronte dei vaccini, invece, la popolazione che in Sicilia ha completato il ciclo vaccinale è pari al 75,3%, a fronte di una media nazionale dell’80,9%, a cui aggiungere un ulteriore 5,4% (media italiana del 3,9%) solo con prima dose. Il tasso di copertura vaccinale con terza dose è del 72,9%, mentre il dato nazionale è del 79,6%. La popolazione della fascia 5-11 anni che ha completato il ciclo vaccinale è pari 9,8% (media Italia 14,5%), a cui aggiungere un ulteriore 16,3% (media Italia 18,2%) solo con prima dose. (Com/Sac/Dire) 11:00 03-02-22