Covid. Nella mappa Ecdc tutta l’UE è in rosso scuro

(DIRE) Bruxelles, 3 Feb. – La mappa settimanale del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) mostra tutti gli Stati membri dello Spazio Economico Europeo (i 27 Stati UE più Norvegia, Islanda e Lichtenstein) in rosso scuro. I dati illustrano come negli ultimi 14 giorni l’indice elaborato dall’istituto per calcolare la gravità della diffusione della malattia ponderato al tasso di vaccinazione è risultato maggiore di 300 ogni 100mila abitanti dell’UE. “Il Consiglio Ue dovrà tenere conto di questi valori per le misure da adottare a livello europeo per quanto riguarda i viaggi internazionali”, si legge in una nota ufficiale dell’Ecdc. (Pis/ Dire) 17:16 03-02-22