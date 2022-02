Quirinale. Mattarella al Quirinale, tra poco cerimonia di insediamento

(DIRE) Roma, 3 Feb. – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è giunto nel Cortile d’onore del Quirinale per passerà in rassegna un reparto di formazione interforze che gli ha reso gli onori. Esecuzione dell’Inno nazionale e viene issato lo stendardo presidenziale sul Torrino al fianco della Bandiera italiana. Terminata la rassegna e gli onori da parte di un reparto dei Corazzieri nella Loggia d’onore, il capo dello Stato viene salutato dalla presidente del Senato Elisabetta Casellati che lo accompagna, assieme al premier Draghi e al presidente della Camera Roberto Fico, nel Salone dei Corazzieri. Tra pochi minuti inizierà la cerimonia ufficiale di insediamento, con un breve discorso alla presenza dei vertici istituzionali, che dà ufficialmente il via al settennato bis. (Mar/ Dire) 17:04 03-02-22