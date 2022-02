Sicurezza Potenti (Lega): Notti di caos vandalico a Livorno, chiesto intervento a Lamorgese

“Il centro di Livorno sembra sempre più il Bronx. Gli ultimi episodi incresciosi sono avvenuti nel weekend scorso, quando gruppi consistenti di giovani e giovanissimi hanno provocato il caso con atti vandalici ai danni delle automobili e persino dei condomini circostanti. I residenti sono disperati ma il Sindaco Salvetti e la sua Giunta restano indifferenti di fronte al loro grido d’aiuto. Ho presentato un’interrogazione parlamentare al Ministro Lamorgese per chiedere se il Viminale è informato dell’emergenza sicurezza che si vive a Livorno e quali iniziative intende intraprendere per mettere fine a questo caos contro cui l’amministrazione di centrosinistra fino ad oggi non ha fatto praticamente nulla”. Lo dichiara in una nota Manfredi Potenti, deputato toscano della Lega.