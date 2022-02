(DIRE) Bari, 3 Feb. – La Puglia è prima in Italia per la vaccinazione della fascia di età compresa tra i 5 e gli 11 anni: il 49,3% ha ricevuto una dose di vaccino contro la media nazionale del 32,7%. Il 27% della fascia in età pediatrica ha già ricevuto la seconda dose. Il 67% dei pugliesi dai 12 anni in su ha ricevuto la terza dose di vaccino. (Com/Adp/Dire) 15:46 03-02-22