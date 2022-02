Verona. Gravato da un ordine di carcerazione, fugge all’alt della Polizia: 30enne inseguito e catturato dagli agenti delle Volanti

Era gravato da un ordine di carcerazione il 30enne che , intorno alle 11.30, è fuggito all’alt intimatogli dagli agenti delle Volanti, nel corso di un normale servizio di controllo del territorio. Quando i poliziotti lo hanno fermato in Piazzale Olimpia, l’uomo non ci ha pensato due volte ed è scappato repentinamente in sella alla bici che aveva con sé, percorrendo a tutta velocità il marciapiede, così mettendo seriamente a repentaglio l’incolumità dei numerosi passanti, nel tentativo di far perdere le proprie tracce.La fuga del giovane però è stata breve: dopo poche centinaia di metri, infatti, è stato raggiunto e definitivamente bloccato dagli agenti delle Volanti.

Condotto presso gli uffici di Lungadige Galtarossa per i necessari accertamenti, è subito emerso che sul 30enne – irregolare sul territorio nazionale e già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, in materia di stupefacenti e per resistenza a Pubblico Ufficiale – pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Bologna lo scorso novembre. Il giovane, pertanto, è stato condotto presso il carcere di Montorio. (foto di repertorio)