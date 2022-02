A Gennaio spesi 58 milioni di € in tamponi

I tamponi rapidi sono costati agli italiani nelle farmacie ben 58 milioni di euro solo nelle prime quattro settimane del 2022. L’incremento esponenziale dei test, nel mese di Gennaio, ha seguito ovviamente l’ introduzione del Green Pass voluto dal Governo Draghi per contrastare la diffusione del covid-19.

La cifra ha avuto una notevole impennata nel mese di Gennaio del nuovo anno, aumento che è ha seguito il trend in ascesa del 2021 per la spesa sanitaria degli italiani nelle farmacie. La cifra in questione è oltre i 140 milioni di euro. La cifra sulla spesa per i test antigenici nel nostro Paese è stata calcolata da un provider di dati in ambito sanitario e farmaceutico come riportato dall’Agenzia di Stato.