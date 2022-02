In Myanmar (ex Birmania) la giunta militare ha presentato una nuova accusa contro Aung San Suu Kyi, premio Nobel per la pace. La donna era già stata condannata a 6 anni di carcere. La leader dell’opposizione alla giunta golpista è accusata di essersi appropriata di 480.000 euro donati tra il 2019 e il 2020 a una fondazione da lei presieduta. Il Myanmar affronta una crisi politica, sociale ed economica.

A.O