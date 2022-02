Polizia recupera una bicicletta rubata da 6500 €: 2 le persone denunciate

Martedì scorso è stato messo a segno un furto di 4 biciclette – il cui valore complessivo si aggira intorno ai 15.000 euro – nell’androne di un palazzo del Centro fiorentino. I ladri sono riusciti a forzare il cancello elettrico dell’edificio e ad appropriarsi dei mezzi. I legittimi proprietari hanno chiamato subito la Polizia di Stato e i “Falchi” della Squadra Mobile si sono messi subito a lavoro per individuare i responsabili.

Gli investigatori di via Zara hanno visionato le immagini della sorveglianza interna del condominio visitato dai ladri, riuscendo, sulla base degli elementi di prova sinora raccolti, ad individuare un cittadino marocchino di 46 anni che farebbe parte del gruppo che ha messo a segno il colpo: l’uomo è stato denunciato per furto aggravato in abitazione in concorso con persone al momento rimaste ignote.

Proseguono le indagini per individuare il resto dei componenti del gruppo e non si escludono ulteriori sviluppi investigativi. Ulteriori ricerche hanno poi portato gli agenti sulle tracce di una delle biciclette rubate, la più costosa delle quattro, del valore commerciale di circa 6.500 euro.

Il mezzo è stato così recuperato dalla Polizia che ha denunciato per ricettazione la persona che l’aveva in uso, un cittadino filippino di 42 anni.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/Firenze/articolo/144461fd304d9a089817973975