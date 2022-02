Washington comunica che la Russia non solo vuole invadere l’Ucraina, ma ha anche elaborato una trappola mediatica che dovrebbe accusare in modo ignobile le forze di Kiev, di un attacco con vittime civili, nelle regioni separatiste filo-russe del Donbass e anche in territorio russo. Ad affermarlo è il Pentagono, confermando quanto fatto trapelare da quattro diverse fonti dell’amministrazione di Joe Biden al Washington Post.

A.O