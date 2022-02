Berlusconi: FI vuole e deve essere protagonista rinnovo centrodestra

(DIRE) Roma, 5 Feb. – “Forza Italia vuole e deve essere protagonista del rinnovamento del centrodestra alternativo alla sinistra. Un centrodestra che sarà chiamato a governare dalla maggioranza degli italiani in occasione delle prossime elezioni Politiche. L’azione di governo non potrà che essere ispirata ai valori del Ppe: europeismo, atlantismo, garantismo, libertà e cristianesimo”. Così in una nota il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, che ha riunito oggi ad Arcore il coordinatore nazionale, i capogruppo e i principali dirigenti del partito. (Com/Ran/Dire) 16:00 05-02-22