Centrodestra. Salvini: La Lega c’è, stiamo con chi vuole progetto più grande

(DIRE) Roma, 5 Feb. – “La Lega c’è, questo è certo. Tutto più nascere se c’è una Lega forte, orgogliosa, radicata. Poi cambia la situazione esterna e quindi ha il dovere di cambiare anche la politica. La Lega è e sarà. Semplicemente io penso che noi abbiamo il diritto e dovere di mettere a disposizione il nostro patrimonio insostituibile e unico, e la nostra comunità pensante e militante, con sedi, volontari, amministratori locali e sindaci, che è disponibile non a evaporare ma a dar vita, insieme a chi ci sta, a un progetto più grande, ambizioso, piu’ visionario”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, intervenendo in collegamento col Nettuno Club di Marina di Carrara (Ms), nel corso della presentazione del libro di Daniele Capezzone, ‘Per una nuova destra’, moderata dall’eurodeputata Susanna Ceccardi. Salvini ha aggiunto: “La Lega fino a qualche tempo fa si occupava di una parte del Paese, adesso abbiamo i sindaci a Potenza e in Sicilia, abbiamo gli assessori in Basilicata e in Calabria. Non c’è nessuna Lega che si scioglie ma una Lega che dà vita, insieme a chi ci sta, a un progetto piu’ grande: io metto a disposizione delle altre comunità del centrodestra la nostra forza, la nostra lealtà e la nostra umiltà. In politica chi pecca di arroganza non va molto avanti. Se qualcuno pensa di andare con Mastella a trattare di collegi elettorali abbiamo due idee del futuro abbastanza diverse”. (Mar/ Dire) 18:46 05-02-22