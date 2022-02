Covid: Romeo (Lega): se fine stato d’emergenza stop a Green Pass

(DIRE) Roma, 5 Feb. – “La politica rifletta sull’articolo di oggi del direttore del quotidiano ‘Libero’. Il ragionamento di Senaldi sull’opportunità di archiviare la stagione del Green Pass, in concomitanza con la fine dello stato d’emergenza, merita di essere preso in considerazione. L’Italia e gli italiani hanno ampiamente dimostrato al mondo intero senso di responsabilità e i risultati ci stanno dando ragione. Una proroga della certificazione verde in assenza dello stato d’emergenza sarebbe tanto paradossale quanto incomprensibile”. Così il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo. (Com/Mar/ Dire) 19:49 05-02-22