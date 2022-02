Governo. Salvini: ingoio rospi ma ci sto per cambiare le cose

(DIRE) Roma, 5 Feb. – “Il Governo per me non è un fine, è un mezzo, un mezzo per cambiare le cose, ingoiando i rospi, perchè governaci tu con la Lamorgese o con Speranza. Io sono al Governo per cambiare le cose. A me non interessa essere al Governo giusto per essere al Governo”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, intervenendo in collegamento col Nettuno Club di Marina di Carrara (Ms), nel corso della presentazione del libro di Daniele Capezzone, ‘Per una nuova destra’, moderata dall’eurodeputata Susanna Ceccardi. “A me interessa vincere ma non una vittoria fine a stessa o andare al governo”, aggiunge parlando delle difficoltà della coalizione di centrodestra. (Mar/ Dire) 18:27 05-02-22