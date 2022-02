In previsione di un conflitto bellico con la Russia, il Governo di Kiev ha avanzato una richiesta per ottenere una fornitura d’armi alla Germania. Quest’ultima sarebbe in procinto di svolgere alcune missioni diplomatiche per tentare di evitare la guerra tra Russia ed Ucraina ed avrebbe per il momento escluso di fornire delle armi all’esercito ucraino. Tra le forniture militari chieste alla Germania: sistemi di difesa contro i missili, fucili contro i droni e congegni elettronici.

FR