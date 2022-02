Riforme. Savino (FI): dietrofront Letta su presidenzialismo in 24 ore

(DIRE) Roma, 5 Febbraio – “Il dietrofront del segretario Letta ci dà ragione, nel senso che non può esserci una sessione parlamentare sui temi indicati dal Capo dello Stato perché non è il presidente della Repubblica a dettare l’indirizzo politico al Governo e al Parlamento. Per arrivare a ciò bisogna prima cambiare la Costituzione”.

Lo afferma Elvira Savino, deputata di Forza Italia. “Nel Centrodestra – continua Savino – c’è un forte, diffuso e duraturo convincimento sulla bontà dell’elezione diretta del presidente della Repubblica, ma, lo ripetiamo, cambiando prima la Costituzione, non attribuendo impropriamente al presidente Mattarella prerogative che gli sono estranee: proprio per il rispetto che tutti dobbiamo al presidente della Repubblica. Il presidenzialismo di fatto del PD, proposto maldestramente, è durato circa 24 ore: un record“. (Mar/ Dire) 20:10 05-02-22