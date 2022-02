Terrore durante un volo dei Balcani. Parabrezza della cabina di pilotaggio si squarcia all’improvviso in alta quota

Dopo quasi mezz’ora di volo, un aereo della ETF Airways è dovuto tornare in Kosovo. Il parabrezza aveva una crepa

Attimi di puro terrore su un volo della compagnia croata ETF Airways diretto a Basilea, e decollato dall’aeroporto Adem Jashari di Pristina, in Kosovo. Dopo quasi mezz’ora di volo, improvvisamente, i piloti hanno notato una rottura nel parabrezza e alcuni buchi nella parte anteriore dell’aereo, generando paura e angoscia tra i passeggeri. Come riporta il portale di notizie albanese-svizzero ” Le Canton27.ch “, l’incidente avrebbe potuto finire in un disastro. Il parabrezza si è rotto a mezz’aria e alcuni passeggeri hanno visto l’incidente e sono andati nel panico. Uno dei viaggiatori, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ha poi commentato in un post di Facebook che la crepa non era piccola, continua il portale di notizie. Il motivo del problema tecnico potrebbe essere che la finestra è stata pulita con acqua calda quando la temperatura del pavimento era inferiore allo zero. Non è chiaro da dove provenissero i buchi nella fusoliera sotto l’abitacolo. L’incidente è stato confermato dai funzionari dell’aeroporto di Pristina.

