Torino: al suo passaggio, scatena l’inferno

Arrestato vandalo in pieno centro città

Si è reso responsabile del danneggiamento di diverse autovetture parcheggiate in via San Francesco Da Paola, all’altezza di Piazzale Valdo Fusi. L’uomo è stato visto nitidamente da diversi testimoni in questa sua azione particolarmente violenta, messa in atto attorno alle 13 dello scorso Mercoledì, facendo scattare la segnalazione al 112 NUE.

Anche un agente di Polizia libero dal servizio appartenente al Comm.to Centro aveva modo di assistere ai fatti e coadiuvava i colleghi del Commissariato immediatamente intervenuti ad arrestarlo. Veniva appurato come lo stesso, cittadino libico di 46 anni, avesse scagliato una bicicletta del trasporto condiviso contro un’auto sfondandone il parabrezza, nonchè danneggiato con dei calci altre 7 autovetture, ed infine riversato sulla strada un cassonetto dell’immondizia. Inoltre, aveva avvicinato una donna che aveva tentato di convincerlo a porre fine alla sua azione, minacciandola e sputando al suo indirizzo. L’uomo ha numerosissimi precedenti di polizia, precipuamente per reati contro il patrimonio e specifici per danneggiamento e resistenza. E’ stato arrestato per danneggiamento aggravato.