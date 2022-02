Centro. Casini: Berlusconi sa che deve unire, con lui tanta strada insieme

(DIRE) Roma, 6 Feb. – “Con Berlusconi ho fatto un bel pezzo di strada e ho anche litigato. Ma il nostro rapporto umano non si è mai interrotto. Abbiamo fatto una lunga passeggiata, mi ha detto ‘sei ancora giovanissimo’, anche se ovviamente non è vero. Vede, per Berlusconi una volta contava vincere e farlo a ogni costo. Adesso, col passare del tempo, ha capito che il suo compito storico è quello di unire, di ridurre le divisioni. Il ritiro della sua candidatura per il Colle credo sia derivato soprattutto da questa consapevolezza”. Lo dice Pier Ferdinando Casini in un’intervista pubblicata sul ‘Corriere della Sera’.

Berlusconi era pronto a sostenerla per il Quirinale, Salvini e Meloni no. Casini risponde: "Meloni l'ha detto con chiarezza e da subito. Salvini non da subito ma poi è arrivato alla stessa conclusione: ha preferito Mattarella, a dimostrazione che nella vita non tutti i guai vengono per nuocere".