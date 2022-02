Grosseto. USIF: basta aggressioni, politica faccia il suo dovere

(DIRE) Roma, 6 Feb. – “Sono molti i messaggi di solidarietà e disappunto che arrivano, in queste ore, dopo la vile aggressione verificatasi la scorsa notte a Grosseto, dove alcuni militari della Guardia di Finanza sono rimasti feriti durante un servizio di controllo del territorio. Dapprima, verso i nostri colleghi sono stati lanciati oggetti contundenti. Poi l’aggressione si è trasformata in un corpo a corpo. Si è evitato il peggio solo grazie all’intervento di altri operatori. Ai militari coinvolti va la nostra piena solidarietà”.

Lo dichiara in una nota Vincenzo Piscozzo, Segretario Generale dell’Unione Sindacale Italiana Finanzieri (USIF). “Ma è arrivato il momento di dire basta- continua- La politica è chiamata a fare il suo dovere per accelerare tutti quei procedimenti legislativi utili a dotare le forze dell’ordine di nuovi strumenti e dotazioni individuali, come ad esempio il Taser, proprio per scongiurare il rischio di un corpo a corpo che potrebbe diventare fatale.

L’Unione Sindacale Italiana Finanzieri (USIF) da molto tempo, troppo ormai, rivendica la necessità di trovare le migliori soluzioni possibili al fine di mettere in condizioni i colleghi, e tutte le Forze di Polizia, di svolgere il proprio servizio in sicurezza e per la sicurezza stessa del cittadino”. (Com/Man/ Dire) 16:39 06-02-22