Papa Francesco. In Libia ci sono lager, serve accordo UE su migranti

(DIRE) Roma, 6 Feb. – Nella crisi dei migranti “ci sono immagini dei lager dei trafficanti, uso questa parola sul serio, i lager dei trafficanti”. I migranti “per arrivare al mare soffrono tanto” e “poi soffrono per attraversare il Mediterraneo, e poi alcune volte sono respinti”, perché “qualcuno che ha responsabilità locale dice ‘qui non vengono'”. Ci sono “navi che girano cercando un porto” e “muoiono sul mare”, ecco “questo succede oggi”. Ma “una cosa è vera, ogni paese deve dire quanti migranti può accogliere, questa e’ una cosa che va fatta bene”, e “poi c’è l’Unione europea” e sull’accoglienza “si fa l’equilibrio ma si fa in comunione, ma ci vuole giustizia” perché i migranti “oggi vengono in Italia e Spagna, i paesi più vicini, non li ricevono altrove”. Papa Francesco lo dice ospite di ‘Che tempo che fa’ su Rai 3. (Ran/Dire) 21:03 06-02-22