Passeggera si sente male a bordo, il pilota fa un atterraggio di emergenza

Una donna si è sentita male e il pilota ha attivato subito le procedure per l’atterraggio di emergenza nello scalo di i Dubrovnik – Cilipi alle 19:50 ora locale. È quanto successo nelle scorse ore a bordo del volo della British Airways BA400 partito da Londra dall’aeroporto di Heathrow, e diretto al Cairo: come riferisce Avioradar, l’aereo era in volo da quasi due delle cinque ore previste e stava sorvolando il sud della Croazia quando le hostess hanno segnalato ai piloti che c’era un’emergenza medica a bordo. Questi, vista la gravità della situazione, hanno subito attivato la procedura di emergenza e richiesto di poter atterrare nello scalo più vicino. Così, hanno invertito la rotta e si sono diretti verso l’aeroporto di Dubrovnik – Cilipi alle 19:50 ora locale. Ci sono voluti 35 minuti per atterrare e la passeggera è stata portata d’urgenza all’ospedale generale di Dubrovnik per la terapia intensiva, dove si sta riprendendo con successo. L’aereo, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ha continuato il suo volo alle 21:00 verso il Cairo, dove è atterrato con successo 13 minuti dopo la mezzanotte, ora egiziana. “Ci scusiamo per l’inconveniente per i nostri clienti, ma la sicurezza dei nostri passeggeri e dell’equipaggio è sempre la nostra massima priorità” ha dichiarato in una nota la compagnia aerea.

Comunicato Stampa “Sportello dei Diritti”