PNRR. Zaia: Non tutti riusciranno a spendere fondi assegnati

(DIRE) Treviso, 7 Feb. – “Come Regione puntiamo a qualcosa di più dei 25 miliardi del Pnrr. Sono certo, infatti, che non tutte le comunità saranno in grado di investire tutte le risorse messe in campo e, alla fine, ci sarà un salvadanaio nazionale dove altri potranno andare ad attingere”. Lo afferma oggi Luca Zaia, presidente della Regione Veneto. Comunque “per noi è fondamentale puntare ad assicurarci che le risorse che sono della comunità siano investite in nome e per conto della comunità”, aggiunge. (Cai/ Dire) 16:41 07-02-22