Tunisia. Saied ‘scioglie’ CSM, polizia blocca accesso a giudici

Il Presidente vuole sciogliere Organo, i Giudici: è illegale

(DIRE) Roma, 7 Feb. – La polizia tunisina ha circondato l’edificio del Consiglio superiore della magistratura, a Tunisi, bloccando l’accesso ai giudici. Lo ha confermato all’agenzia Reuters il capo della polizia della capitale. L’azione è avvenuta all’indomani della decisione del presidente Saied Kais di deporre i giudici che compongono il Csm, accusandoli di “corruzione” e di essere “asserviti all’interesse della politica”. Una mossa che il capo del Csm, Youssef Bouzakher, ha duramente contestato definendola “illegale” e chiarendo che il Csm è un organismo indipendente e pertanto il presidente della repubblica non dispone di nessun meccanismo costituzionale per imporre alcuna decisione. Come evidenziano i media internazionali, il Consiglio superiore della magistratura è l’ultimo organismo indipendente rimasto in Tunisia, dopo che Saied a luglio scorso ha sciolto il governo, congelato le attività del parlamento e annunciato la riforma della Carta costituzionale del 2014, frutto del lavoro dei partiti all’indomani delle rivolte popolari che nel 2011 posero fine al governo del presidente Zine Abidine Ben Ali, salito al potere nel 1987 con un colpo di stato. Saied giustificò quelle azioni spiegando che tutti questi organismi fossero affetti da corruzione e nepotismo. Ieri, a proposito del Csm, ha dichiarato: “Gli incarichi e le nomine vengono venduti e assegnati in base alle affiliazioni. Non avete idea del denaro che alcuni giudici sono stati in grado di ricevere, miliardi e miliardi”.

Il presidente è passato alla fase del sequestro delle istituzioni” ha denunciato il capo del Csm, Youssef Bouzakher, a Radio Mosaique Fm, osservando che “quello che sta accadendo è molto pericoloso e illegale”. Quindi ha chiarito che “il Consiglio non è stato realmente sciolto perché Saied non ne ha il potere”. Secondo il magistrato a capo del Csm, Saied nel suo discorso di ieri “ha incitato i tunisini a manifestare contro il Csm” con l’obiettivo di “cercare un pretesto per scioglierlo”. In Tunisia vari partiti di opposizione e movimenti della società civile accusano Saied di aver realizzato un colpo di stato il 24 Luglio del 2021. Lui ha sempre negato e dopo aver nominato un nuovo governo ha annunciato per il prossimo luglio un referendum sulla riforma costituzionale e sulla nuova legge elettorale, in vista delle elezioni generali di Dicembre 2022. Tutte iniziative che non hanno convinto il fronte delle opposizioni. A fine Gennaio, il presidente francese Emmanuel Macron ha fatto appello all’omologo tunisino a rispettare lo stato di diritto, guidando una transizione corretta e garantendo le libertà democratiche. (Alf/Dire) 12:35 07-02-22