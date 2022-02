UE. Gentiloni: Ridurre debito sostenendo crescita non è ossimoro

(DIRE) Bruxelles, 7 Feb. – “Ridurre il debito elevato sostenendo la crescita non è un ossimoro ma sarà una sfida per le politiche e le regole fiscali nei prossimi anni”. Lo ha dichiarato il commissario agli Affari economici, Paolo Gentiloni, durante un’audizione della commissione economica del Parlamento europeo. In attesa delle previsioni economiche d’inverno che la Commissione europea presenterà giovedì, Gentiloni ha spiegato che “la situazione economica nel breve periodo è meno positiva a causa delle conseguenze dovute alla diffusione della variante omicron e della forte incertezza dovuta alla carenza di merci e all’aumento dei prezzi dell’energia, ma nel 2022 l’economia continuerà a crescere grazie al successo della campagna vaccinale e del sostegno monetario e finanziario”. Nei prossimi giorni Gentiloni annuncerà un calo del rapporto tra deficit di bilancio e Pil che nella zona euro scenderà dal 7,1 per cento del 2021 al 3,9 per cento nel 2022 e una riduzione del rapporto debito pubblico/Pil medio dell’Eurozona dal picco del 100 per cento al 97 per cento entro il 2023. In ogni caso, ha continuato Gentiloni, “un ritiro prematuro del sostegno potrebbe indebolire la forza dell’espansione economica”. (Pis/ Dire) 16:36 07-02-22