I 70 anni del mitico Vasco Rossi

Una vita spericolata, piena di glorie, per Vasco Rossi, uno dei cantanti più amati e apprezzati! Non solo in Italia ma anche fuori dal nostro paese. Con la sua musica ci ha fatto emozionare, sognare e ballare. Ieri 7 Febbraio, ha spento 70 candeline e ha voluto festeggiare con i suoi fan, condividendo sui social un cartone animato con tutti i suoi successi, sulle note di vita spericolata. Si vede il cantante che chiama un ascensore, fermandosi e aprendo le porte sulle tappe professionali, del rocker più amato, dall’età adolescenziale fino ad arrivare alla sua attuale età. Un viaggio animato, che fa riscoprire alle nuove generazioni una leggenda e emozionando le vecchia classe, rimembrando l’età passata.

Una vita costellata di successi, le riviste più importanti hanno parlato di lui, tra cui Rolling Stones, definendolo come uno degli artisti migliori che hanno solcato i palchi Italiani. Vasco Rossi, ha commosso tre generazioni con la sua chitarra e le sua voce. Chi di voi non è mai salito in macchina ascoltando una canzone del mitico Vasco? Cantando a squarciagola “Ogni Volta”, “Alba Chiara”, “Sally” e tanti altri successi che hanno firmato la carriera di Vasco. Speriamo di rivederlo sul palco, con la sua grinta e la sua voglia di farci emozionare, muovendo in noi moti intrinseci del nostro animo.

A.O