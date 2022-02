Potenza, violento frontale sulla SS598 a Brienza

Violento frontale ieri pomeriggio sulla SS598. Intorno alle 17:30, due auto si sono scontrate frontalmente al km 14 delle statale 598, nel comune di Brienza. I Vigili del Fuoco, intervenuti dalla sede centrale e dal distaccamento di Villa d’Agri con due autopompe e due fuoristrada per un totale di dieci unità, hanno dovuto utilizzare divaricatore e cesoie per estrarre il conducente di una delle auto, rimasto bloccato all’interno delle laniere contorte. Entrambi i conducenti sono stati trasportati in ospedale dal personale medico del 118. I Vigili del Fuoco hanno poi messo in sicurezza i mezzi e l’area dell’incidente. Presenti sul posto anche Polstrada e Carabinieri per quanto di competenza.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=77634