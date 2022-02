Stop a mascherine all’aperto in tutta Italia dall’11 Febbraio

“E’ in arrivo un provvedimento del Ministero della Salute” (come riporta Ansa.it) che prevede la cessazione dell’emergenza sanitaria nel nostro Paese a fine Marzo. Gradatamente tutto andrà verso la riapertura ma già dall’11 di Febbraio, indipendentemente dal colore delle varie regioni, si potranno togliere le mascherine all’aperto in tutta Italia.

Restrizione molto discussa e contraddittoria. A breve la riapertura delle discoteche e l’aumento della presenza negli stadi. Pierpaolo Sileri, Sottosegretario alla Salute del Governo Draghi, ha dichiarato: ” con una “progressiva rimozione delle misure di contenimento” e si potranno “riaprire attività che sono state particolarmente penalizzate, come le discoteche” e anche il Green pass “sarà rimodulato” (cita Ansa).

FMP