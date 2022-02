Catania. Aereo da turismo atterra fuori pista, illeso il pilota

(DIRE) Palermo, 11 Feb. – Un piccolo aereo da turismo è atterrato fuori pista a Catania, nella zona di Bicocca, poco distante dall’aeroporto Fontanarossa. Il velivolo è atterrato su un terreno che costeggia la strada comunale Passo Cavaliere. A bordo, secondo le prime informazioni, ci sarebbe soltanto il pilota che è rimasto illeso. Sul posto i vigili del fuoco che hanno comunque attivato il piano di emergenza per incidente al di fuori del sedime aeroportuale. La centrale operativa del 118 ha inviato un’ambulanza e un elicottero ma non è stato necessario il trasporto in ospedale. (Sac/Dire) 15:21 11-02-22