Covid. Brusaferro (ISS): Curva continua a decrescere

(DIRE) Roma, 11 Feb. – “Considerando l’andamento della pandemia la curva continua a decrescere. I dati nel periodo 4-10 febbraio mostrano un’incidenza pari a 962 casi, nell’arco di sette giorni, per 100mila abitanti. Il dato si conferma come decrescita e anche in proiezione anche grazie ai valori che ci vengono rappresentati per l’Rt, sia quelli relativi ai pazienti con sintomi, sia quelli relativi ai pazienti ospedalizzati, che si mantengono sotto la soglia epidemica e questo indica che siamo in una fase di chiara decrescita”. Lo ha detto il presidente Iss e portavoce del Cts, Silvio Brusaferro, presentando i dati della cabina di regia sul monitoraggio del Covid-19, nel suo report settimanale. (Fde/ Dire) 17:27 11-02-22