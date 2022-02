Scuola. Dati monitoraggio: 88,1% classi è in presenza

(DIRE) Roma, 11 Feb. – L’88,1% delle classi italiane sta frequentanto le lezioni in presenza, ma di questo l’11,7% è in didattica digitale integrata. Sono stati pubblicati, sul sito del ministero dell’Istruzione, i dati del monitoraggio sull’andamento pandemico in ambito scolastico relativi al periodo 31 gennaio-5 febbraio. Su un campione del 74,5% delle istituzioni scolastiche statali (pari a 6.080 scuole su 8.157), risultano in Dad l’11,9% delle classi. Gli alunni in presenza sono l’86,9% rispetto al 74,2% del totale analizzato. All’infanzia gli alunni positivi o in Dad sono il 16,1% del totale, alla primaria sono il 15,5%, mentre alla secondaria, l’11,2% degli studenti è in Dad o Ddi. Tra il personale scolastico rispetto ad un totale analizzato del 73,7%, i presenti sono il 93,7%; per il personale ATA su un campione del 74,2% risulta in presenza il 95%. Il 99,3% del personale docente e ATA è in regola con l’obbligo di vaccinazione e le unità di personale destinatarie di provvedimenti di sospensione dal servizio per inadempienza sono meno dell’1% della vasta platea complessiva. (Adi/ Dire) 15:25 11-02-22