19.00 – Twitter sta avendo problemi da una decina di minuti e le segnalazioni degli utenti, che non riescono a loggarsi ed a twittare, si moltiplicano on line sui siti specializzati. Il famoso social network dei cinguettii, probabilmente starà effettuando un importante aggiornamento. L’informazione rilasciata da Twitter ai followers che ne tentano l’utilizzo è: “Non ti preoccupare non è colpa tua”.

FR