CIA. Probabile attacco russo in Ucraina nella prossima settimana

08.00 – La CIA (Central Intelligence Agency), uno dei servizi d’intelligence degli Stati Uniti nel Mondo, ritiene che Mosca sia in procinto di attaccare l’Ucraina. La guerra potrebbe già iniziare la prossima settimana, in base alle informazioni Mercoledì prossimo secondo il Der Spiegel. Ma è possibile che la Russia abbia anche cambiato i piani bellici dopo che gli americani li abbiano resi noti agli alleati. Da qui i dubbi di Berlino sull’imminenza dell’atta russo.

Quest’oggi, Joe Biden e Vladimir Putin, rispettivamente Presidenti di USA e Russia, hanno in programma su iniziativa americana, un meeting telefonico. Il primo, ricordiamo, non fu un gran successo. La fonte della notizia è il Cremlino stesso che ha avvertito i giornalisti. La situazione in Ucraina, un paese di oltre 44 milioni di abitanti, si fa sempre più pericolosa.

FMP