Ucraina. Meloni: Appello per De-Escalation Italia sia protagonista mediazione

(DIRE) Roma, 12 Feb. – “Preoccupanti le notizie che arrivano in queste ore sulla crisi ucraina. Siamo sull’orlo di un conflitto dalle conseguenze potenzialmente devastanti, in particolare per la pace e la stabilità dell’Europa e per le sue pesanti ricadute economiche ed energetiche. Rinnoviamo il nostro appello a tutte le parti in causa per un’immediata de-escalation capace di placare i venti di guerra.

Ora più che mai bisogna lavorare per allentare la tensione – come richiesto anche dal presidente ucraino Zelensky – e arrivare ad un giusto punto di equilibrio tra le esigenze in campo, a partire dall’inviolabilità territoriale dell’ucraina. Questa è l’unica strada percorribile per scongiurare la guerra e ci auguriamo che anche l’Italia, finora rimasta politicamente ai margini, possa giocare un ruolo da protagonista nella mediazione”. Così la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. (Uct/ Dire) 15:47 12-02-22